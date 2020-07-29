冠病谱系可能已在蝙蝠中传播几十年

（早报讯）一个国际团队发表报告说，2019冠状病毒可能在40至70年前从与之关系最紧密的蝙蝠病毒中分化出来，这意味着产生冠病的病毒谱系可能已在蝙蝠中传播几十年了。

新华社报道，周二（28日）刊登在英国期刊《自然·微生物学》的这份报告指出，深入了解2019冠状病毒的演化历史有不小难度，因为不同病毒之间会交换遗传物质而重组，病毒基因组亚区可能起源于不同的祖先。已有的研究将蝙蝠病毒RaTG13鉴定为与2019冠状病毒关系最密切的病毒，也有研究在穿山甲体内发现了相似的冠状病毒。

来自美国宾夕法尼亚州立大学、英国爱丁堡大学、中国香港大学等机构的研究人员基于乙型冠状病毒支系B（2019冠状病毒所属的冠状病毒亚属）的基因组数据，分析了2019冠状病毒的演化历史。

研究人员采用了三种方法来鉴定未经历重组的以及可用于重构病毒演化历史的2019冠状病毒区域。所有方法均表明，RaTG13和2019冠状病毒拥有共同的单一祖先谱系，估计2019冠状病毒分别于1948年、1969年和1982年从乙型冠状病毒支系B中的蝙蝠病毒中分化出来。

这项研究还得出结论，虽然2019冠状病毒和穿山甲携带的有关病毒拥有一个共同祖先，而且穿山甲可能在2019冠状病毒从动物传给人类的过程中发挥了一定作用，但穿山甲不大可能是2019冠状病毒的中间宿主。

研究人员认为，2019冠状病毒分化时间长，表明可能存在未取样、具有潜在传染力的蝙蝠病毒谱系。同时，蝙蝠病毒谱系中病毒重组的现有多样性和动态过程，证明了要事先鉴定出有可能引发重大人类疫情的病毒相当困难。

报告通讯作者、宾夕法尼亚州立大学的博尼指出，有关方面需要建立一个广泛、实时的监测系统，以便在感染病例数仍处于较低水平时，就及时发现像2019冠状病毒这样的病毒。