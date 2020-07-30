美国四家科技巨头遭连珠炮式的反垄断拷问

（早报讯）彭博社报道，美国四家科技巨头在众议院听证会上遭到连珠炮式的反垄断拷问，议员们指责这些公司利用自己的影响力压制竞争对手并阻碍竞争。

Alphabet Inc.旗下的谷歌、面簿、苹果和亚马逊在周三举行的听证会上因他们在数字市场上的影响力而饱受抨击：谷歌对互联网搜索和在线广告的操控；苹果对应用程序的控制；面簿对竞争对手的收购；以及亚马逊对第三方卖家的影响力。这四家公司的总裁，即Alphabet的披猜、面簿的扎克伯格、苹果的库克和亚马逊的贝索斯出席了众议院反垄断委员会的听证会，该委员会接近完成长达一年的数字行业反垄断调查。

罗德岛州众议员西西林抨击了谷歌搜索引擎的做法，指责谷歌为了将用户留在自己的网站上而窃取内容，而不是将用户引导到网络上的其他资源。他表示：“在我看来证据非常的清楚，谷歌成为互联网门户后，就开始滥用手中的权力。它利用自己对网络流量的监控，发现并消灭竞争威胁。”他还说，任何想在网络上能被找到的企业“都必须向谷歌缴税”。

周三是贝索斯首次赴国会作证，也是四位科技领袖第一次在听证会一道露面。

民主党人分散拷问，聚焦谷歌、面簿、亚马逊和苹果的市场影响力。共和党人的火力则主要对准谷歌和面簿排挤保守主义的倾向。众议院司法委员会主席纳德勒表示，该委员会获得的文件显示，面簿在2012年通过收购Instagram，“消灭了”一位刚刚崭露头角的竞争对手。他发问，为什么Instagram不能被从面簿剥离。扎克伯格则表示，Instagram当时面临许多竞争对手，它的成功正要归功于面簿的投资。西西林还把矛头对准了面簿平台上的内容，称该公司有传播错误信息、仇恨言论和暴力内容的不良动机，因为这些内容的观看者最多，产生的利润也更高。扎克伯格否认了这样的说法，称用户并不想看到这样的内容。

华盛顿州的民主党众议员普拉米拉则拷问贝索斯，有关亚马逊利用第三方的销售数据来与这些供应商展开竞争。贝索斯表示，公司有专门的政策，禁止使用特定的卖方数据来帮助自有品牌业务，但“不能保证从未有人违反过该政策”。