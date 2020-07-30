雷诺上半年亏损73亿欧元 创历史新高

（早报讯）法国汽车制造商雷诺上半年亏损73亿欧元，创下历史新高。

路透社报道，雷诺汽车上半年净亏损达72.9亿欧元（约合118亿新元），创历史新高。该公司表示，考虑到日产亏损的影响，集团运营亏损约20亿欧元，而去年的运营收入为15亿欧元。

据悉，雷诺上半年共售出了126万辆汽车，而去年同期为190万辆。这导致该公司上半年收入为184亿欧元（253亿新元），同比下降34.3％。该公司将这一结果主要归咎于全球冠病疫情危机。雷诺在业绩报告中仅表示公司正在努力削减成本，此外未提供任何财务指导。

雷诺将上半年巨额净亏损归咎于急剧恶化的市场行情以及盟友日产汽车的糟糕业绩。上半年，冠病病毒的流行导致雷诺的展厅以及工厂都关闭了数周之久，销量暴跌三分之一以上，利润因疫情影响下降约18亿欧元。

此外，雷诺手握43%日产汽车的股份，但日产因为持续亏损而拒绝支付雷诺股息，否认长期以来雷诺为提高其利润而付出的努力。日产上半年糟糕的业绩直接导致雷诺上半年净收入减少约48亿欧元。雷诺股价在巴黎开盘交易时下跌了3.3％。

本月开始在雷诺任职首席执行官的前大众汽车前高管德梅奥说，“今天的宣布将是一个令人不安的警钟。”德梅奥说：“我们目前正在触及几年前，甚至可能更早开始负曲线的底部。”

“我们处在一个复杂、困难的局面。我们都是。但是……我已经陷于水深火热之中。因此，可以肯定的是，这对我们来说更加艰难。”