世卫成立行为科学小组协助应对疫情

（早报讯）世界卫生组织已成立一个行为洞察和健康科学技术咨询小组，作为协助抗击2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行的新举措。

新华社报道，世卫组织总干事谭德塞周四（30日）作此宣布时说，这个技术咨询小组由来自16个国家的22名外部专家组成，他们具备心理学、人类学、健康促进、神经科学、行为经济学、社会营销等领域的专业知识。就如何在包括冠病疫情的卫生领域加强和改进行为科学和社会科学的应用，咨询小组将向世卫组织提出建议。

谭德塞表示，面对冠病大流行，各国正在使用一系列工具来影响人们的行为，包括信息宣传、法律法规、指导方针等，甚至罚款也是一种工具。他说，行为科学十分重要，因为它帮助我们理解人们如何做决定，以便协助人们做出最有利于他们的健康的决定。

谭德塞和多名世卫组织专家还针对年轻人防控疫情提出建议。他说，虽然老年人因冠病而出现重症的风险更高，但年轻人也有风险，“我们面临的挑战之一就是让年轻人相信存在这种风险”。

世卫组织说，证据表明一些国家病例激增的部分原因，是年轻人在北半球的夏季放松了对疫情的警惕性。谭德塞强调，在冠病疫情面前，年轻人并不是“百毒不侵”的，他们也会被感染，可能会死亡，并可能把病毒传染给其他人。他呼吁年轻人采取同样的预防措施来保护自己和他人。