朝鲜经济时隔三年首次出现正增长

（早报讯）朝鲜2019年实际国内生产总值（GDP）增长率为0.4%，这是它自2016年（3.9%）以来首次实现正增长。韩国银行（央行）有关人士表示，这与联合国安理会在2017年之后不再收紧对朝制裁有关。

韩联社报道，根据韩国央行周五（31日）发布的报告，按产业类别看，朝鲜农林渔业和建筑业增长由负转正，工矿业的降幅也有所收窄。

央行分析称，2018年受酷暑、干旱、台风等因素影响，朝鲜的农业生产萎靡不振，但去年的气候条件有所改善。朝鲜去年积极开发旅游特区，建设发电站，一定程度上刺激了建筑业的发展，产业结构中建筑业占比达到9.7%，为1990年以来的最高水平。

另外，去年朝鲜名义国民收入（GNI）为35.6万亿韩元（约410亿新元），仅为韩国的1.8%。人均国民收入为140.8万韩元，相当于韩国的3.8%。对外贸易总额为32.4亿美元，同比增长14.1%。央行认为，受疫情影响，今年朝中贸易额大幅缩水，这将给朝鲜经济活动带来负面影响。

韩国银行自1991年起从有关部门获取朝鲜的基础经济数据，并根据联合国国民账户体系（SNA）对其经济增长率进行估算。但由于获取朝鲜产业结构以及人均国民收入等数据较为困难，央行以韩国的商品价格和附加价值率进行推算。