欧元区第二季度GDP降12.1% 创有记录以来最大跌幅

（早报讯）受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响，欧洲第二季度经济遭受有记录以来最大萎缩，欧元区的国内生产总值（GDP）下降了12.1％，欧盟的GDP则下降了11.9％。

欧盟统计局周五（31日）公布的数据显示，欧洲许多经济因冠病疫情的封锁措施而出现萎缩。这种萎缩是欧洲自1995年开始记录该数字以来最大的一次跌幅。

荷兰国际集团（ING）欧元区高级经济学家伯特·科尔金（Bert Colijn）表示：“这是一个令人震惊的跌幅，但由于本季度经济停滞了相当长的一段时间，这完全可以理解。”

“因此，数据没有告诉我们太多有关整体经济状况的信息。这通常就是为什么人们首先要看GDP数字的原因。”

这些数字表明，欧元区的主要经济体德国、法国和意大利的跌幅相似，但分析师科林表示，西班牙正面临“长期低迷”。分析家认为，如果各国继续放宽他们的冠病限制措施，它们可能会出现相当迅速的恢复。即便如此，分析家认为“V-型”的立即反弹的可能性降低了。

科里恩说：“这种复苏的艰难部分将从现在开始。”

欧元区第二季度国内生产总值（GDP）出现有记录以来最大降幅，萎缩达12.1%。

欧盟统计局周五早间公布的数据显示。欧元区二季度GDP环比初值-12.1%，创1995年有记录以来大降幅，预期-12%、前值-3.6%。二季度内，德国GDP萎缩10.1%、意大利GDP萎缩12.4%、法国GDP萎缩13.8%、西班牙GDP萎缩18.5%。