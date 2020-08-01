微软据悉正洽谈收购TikTok在美业务

知情人士透露，微软正在研究收购TikTok在美国的业务。该交易将使微软获得流行的社交媒体平台，同时又可减轻美国政府对TikTok中国母公司的施压。

据彭博社报道，几名消息人士说，美国政府一直在考虑是否要求TikTok的中国母公司字节跳动出售TikTok在美国的业务。由于TikTok的母公司是中国企业，美国政府一直在调查潜在的国家安全风险。

虽然几名知情人士说，美国政府最早可能在周五下令要求字节跳动出售TikTok美国业务，但后来一位消息人士称，这项决定可能被暂时搁置，等待美国总统特朗普的评估。

知情人士还说，微软正在研究收购TikTok在美国的业务。该交易将使微软获得流行的社交媒体平台，同时又可减轻美国政府对TikTok中国母公司的施压。

特朗普周五（7月31日）在白宫对说：“我们正在关注TikTok，可能会封禁它，我们也在研究其他很多关于TikTok的替代方案”。

任何交易都将面临很多监管障碍。近几年，美国外国投资委员会（Foreign on Foreign Investment in America）在审核和批准可能威胁国家安全的海外并购交易方面，态度比过去严格了很多。

字节跳动2017年收购了Musical.ly Inc.，并将之与TikTok合并，成了美国备受欢迎的热门社交媒体应用，这样的成绩在中国应用程序中尚属首次。

随着TikTok越来越受欢迎，美国官员越来越担心中国政府可能使用该应用程序获取美国公民数据。一位知情人士透露，负责调查海外公司对美国企业收购交易的美国外国投资委员会于2019年秋季开始对该收购案进行审查。

美国密苏里州共和党参议员霍利（Josh Hawley）和康涅狄格州民主党参议员布卢门撒尔（Richard Blumenthal）周四致函美国，要求调查TikTok是否通过与中国政府分享私人信息、侵犯了美国人的宪法权利。