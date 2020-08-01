韩国未来10年酷暑天数或增3.5倍

（早报讯）韩国当局指出，按目前的温室气体排放量趋势推测，韩国的酷暑天数将在10年内骤增3.5倍。

韩联社报道，韩国气象厅和环境部近日发布一份报告，主要针对2014-2020年发表的1900多篇韩半岛环境相关国内外论文和报告研究结果进行分析和评价。

该报告说，韩国地表气温升幅高于全球平均值，如果照此趋势，韩国的气候条件将不再适合种植苹果。

具体来看，1880-2012年全球平均升温0.85度，韩国在1912-2017年升温1.8度，即在更短的时间内升温数值更大。年均气温方面，从1980年代的12.2度上升至1990年代的12.6度、2000年代的12.8度、2011-2017年的13度，天气持续变暖。

酷暑天数方面，1970年代以来半岛酷暑天数（日极端最高气温超过38度）年均增加0.89天，热带夜（夜间最低气温超过25摄氏度）增0.96天。按季节来看，2015年起春季高温天气的发生频率和强度均有所增加，2000年起夏季酷暑天数剧增。

海洋方面，1989-2017年海平面年均上升2.9毫米。其中，济州附近海岸上升速率最高，为4.44毫米。2010年以来极端最高和最低水温等海洋极端现象也更加频繁发生。此外，旱涝灾害、台风等的出现频率和强度也在持续增加。