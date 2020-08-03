特朗普将给字节跳动45天与微软磋商出售Tiktok

两名知情人士星期天（8月2日）透露，美国总统特朗普同意给予中国企业字节跳动45天时间，以完成其与美国微软公司就收购TikTok在美业务的谈判。

路透社引述两名知情者的说法报道称，字节跳动与微软的谈判将由美国外国投资委员会监督，该委员会有权审查与阻止任何可能导致外国人“控制”美国企业的协议。

另据彭博社报道，微软发布公告证实，该公司首席执行官纳德拉（Satya Nadella）与美国总统特朗普讨论后，正与字节跳动就收购TikTok在美国以及其他国家的业务进行磋商。

微软表示，谈判将在“未来几个星期”加快推进，预计能在9月15日之前完成磋商。该公司还表示，将继续与特朗普总统和美国政府进行沟通。

公告说：“微软充分认识到解除总统顾虑的重要性。”“公司承诺收购TikTok必会首先全面考虑它的安全性以及其给包括美国财政部在内的整个美国带来的适当经济利益。”

另外，福克斯商业频道引述知情人士称，特朗普可能作出的在美封禁字节跳动旗下子公司TikTok的决定或许会在周一或周二到来。

报道称，微软和TikTok的代表一直在与白宫磋商，希望特朗普不要下达针对TikTok的全面封杀令。

白宫没有立即回覆福克斯商业频道的置评请求。

《南华早报》周日则引述知情人士的话报道说，TikTok的所有者更倾向于将TikTok分拆出来成为一家独立的公司，而不是出售给美国公司。据悉，在场几乎所有人都倾向于将TikTok分拆出去，只有字节跳动创始人张一鸣对此不确定。

知情人士说：“但即便是对张本人来说，其实也没有其他选择，因为如果不放手，这个应用将被扼杀。”

中国字节跳动称遭Facebook抄袭和抹黑 仍坚守全球化愿景并将维护合法权益

字节跳动昨晚发布声明，称其面临着竞争对手Facebook的抄袭和抹黑，但仍坚守全球化的愿景，并严格遵守当地法律，也会积极利用法律授予的权利，维护公司的合法权益。

字节跳动在其微头条号上发文称，始终致力于成为一家全球化公司，在这个过程中面临着各种复杂和难以想象的困难，包括紧张的国际政治环境、不同文化的碰撞与冲突、竞争对手Facebook的抄袭和抹黑。但仍然坚守全球化的愿景，不断加大包括中国在内的全球各地市场的投入，为全球用户创造价值。