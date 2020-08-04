白宫探讨绕过国会由总统自行延长纾困方案

（早报讯）知情人士透露，美国白宫正在探讨美国总统特朗普是否可以绕过国会自行采取行动，延长失业补助金计划及保护房客免受驱逐的措施。

彭博社报道，民主党和共和党一直未能就新的纾困配套达成协议，消息人士表示，白宫对于旧刺激配套已在7月31日到期可能带来的影响感到担忧。

美国数以百万计的失业者失去了额外的失业保险救助，这使得两党谈判变得越来越紧迫，参议院定于本周五进入休会期。

目前尚不清楚特朗普如何在未经国会批准的情况下采取行动。白宫没有立即回应媒体询问。

特朗普周一（3日）告诉记者，他可能会采取行政措施，临时禁止对房客的驱逐行动。他说：“这是很重要的事情，房客会被驱逐，我要阻止这样的情况，如果需要的话，我会自己行动。”

众议院议长佩洛西、参议院少数党领袖舒默、财政部长姆努钦和白宫幕僚长梅多斯周一再次就新纾困配套举行谈判。经过两小时的会谈，双方表示取得了一定的进展，将在周二继续磋商。

美国联邦政府为失业者提供每周额外600美元（约823新元）补助金的计划7月31日到期，目前国会两党仍对制定新的2019冠状病毒疾病（COVID-19）配套争论不休。民主党希望把600美元的额外失业救济金延长至明年1月，但共和党认为，这会打消人们找工作的念头，主张将这项额外救济金削减至每周200美元。