柏林民航客流量回升 新机场10月启用

（早报讯）自暴发2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行至今，德国柏林两大机场8月2日的单日总客流量首次突破3万1000人次。

新华社报道，德国柏林-勃兰登堡机场公司周一（3日）公布的最新客流量数据显示，柏林两家机场7月客流量为69.38万人次，是6月的四倍多。启用日期延宕多年的柏林新机场则宣布将于10月31日正式投入运营。

其中，7月泰格尔机场客流量为46.53万人次，舍内菲尔德机场为22.85万人次。尽管两大机场客流量环比增长超过400%，但7月客流量与去年同期相比仍减少了79%。

从8月1日起，居住在德国的旅客返程时可在柏林两大机场免费进行冠病检测。机场方面表示，目前每天平均有数百人自愿进行检测。德国联邦卫生部长施潘已宣布，将在8月3日起的一周内针对从风险地区返回的旅客推行强制检测。

柏林-勃兰登堡机场公司日前宣布，将于10月31日如期启用有德国“延宕最久工程”之称的柏林-勃兰登堡维利·勃兰特机场。

维利·勃兰特机场的建设始于2006年，原计划在2011年底启用，却因种种原因多次被延后。今年10月31日是柏林-勃兰登堡机场公司为其设定的最新启用日期。

由于疫情导致民航客流断崖式下跌，外界曾一度关注维利·勃兰特机场的启用是否再度面临变数。不过，柏林-勃兰登堡机场公司日前已正式向各国记者发出邀请，于10月25日至11月8日前去采访柏林新机场启用和现有最大机场泰格尔机场的关闭。

近期，柏林新机场已开始试运行。7月31日，德国联邦警察在柏林新机场的办公楼正式完工，标志着其距离正式运营更近一步。