朝鲜面临疫情暴雨制裁三重考验

（早报讯）朝鲜连日出现强风暴雨天气，存在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情输入并扩散风险，加上长期持续的国际社会制裁，朝鲜经济正面临着疫情、暴雨、制裁三重考验。

韩联社引述朝鲜中央广播台周二（4日）的报道称，韩国全国大部分地区从本月3日晚至6日上午将迎来暴雨天气，对部分地区的降雨量恐达到500毫米以上，并呼吁人民经济各领域采取切实措施，有效应对洪水泛滥、水库涨水、山体滑坡等灾害。

劳动党机关报《劳动新闻》也报道各地将迎来强降雨天气，并在第四版大篇幅介绍维修排水道、加固堤坝、改善耕地排水条件等相关工作。

另外，《劳动新闻》头版社论指出，严防疫情蔓延事关社会、集体、国家安全和人民生命安全，全体民众要遵从防疫指挥部的指挥。朝鲜7月发现一名脱北者返朝后，同月25日召开劳动党中央委员会政治局应急扩大会议并发布防疫特别预警。

分析人士认为，在国际社会对朝制裁长期化的情况下，朝鲜连日出现暴雨天气，存在疫情输入并扩散风险，加上梅雨季暴雨更直接影响农作物收成，使得其经济陷入更大困境。

为防止疫情输入而封锁边境后，朝鲜对外贸易规模骤减。据中国海关总数发布的数据，7月朝中贸易额同比减少57%，为9680.2万美元（约1亿3316万新元）。