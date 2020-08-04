马总检察署否认停止对IPIC公司的诉讼

（早报讯）马来西亚政府日前与美国高盛集团就一马公司案达致和解后，如今又传出当局停止对同样涉及一马公司弊案的阿布扎比国际石油投资公司（IPIC）的诉讼。不过马国总检察长依德鲁斯否认这项说法。

依德鲁斯周二发布声明表示，政府并未停止与IPIC的诉讼。但他说，政府愿意考虑任何符合原则的建议，作为此案的和解方案。他表示，这是为了取回国家资产并维护司法公正。他说，当局一直与阿拉伯联合酋长国讨论此事。阿布扎比是阿联酋最大的酋长国。

依德鲁斯也说：“无论是前政府还是现任政府，都处在这种（商讨）阶段。这些商讨只涉及政府官员而不涉及其他政党。”

IPIC曾与一马公司成立联营公司。一马公司弊案陆续遭揭发后，IPIC在2016年入禀伦敦仲裁庭，要求一马公司赔偿65亿美元（约89亿新元）。双方2017年4月同意一马公司及马国政府以58. 7亿美元和解此案。

不过希盟政府2018年5月上台后，财政部长林冠英同年11月2日表示，当局将不再继续付钱给IPIC及阿尔巴投资公司，并将向这两家公司索回已支付的14.6亿美元。希盟政府同年11月也入禀伦敦高庭，要求搁置一马公司与IPIC的和解协议。揭弊网站《砂拉越报告》周一引述消息表示，国盟政府已决定中止这项诉讼，并与IPICl另外达致和解协议。