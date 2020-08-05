美国防部官员：无迹象表明黎巴嫩大爆炸是一次袭击

（早报讯）当地时间4日晚，美国国防部官员表示，目前没有迹象表明，发生在黎巴嫩首都贝鲁特的大爆炸是一次袭击。

黎巴嫩贝鲁特港口区4日傍晚发生剧烈爆炸，造成数千死伤。法新社5日消息，黎巴嫩贝鲁特省长表示，爆炸事件将使多达30万人无家可归，造成的损失多达30亿美元，爆炸影响波及大半个城市。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，三名要求匿名的国防部官员称，他们幷不认为这是一次袭击事件。其中一名官员说，如果有迹象表明该地区有人采取这一超规模的行动，美国会自动触发增加对该地区美军和资产的兵力保护机制，到目前为止，这些都还没有发生。五角大楼发言人则表示，国防部正在要求白宫作出评论。

报道称，有关爆炸原因的报道相互矛盾，爆炸最初被认为是附近一个存放鞭炮的仓库起火。黎巴嫩安全总局局长则称，爆炸是由“高爆炸材料”引起的，但没有提供进一步的细节，其他黎巴嫩官员幷没有称这次爆炸为袭击。美国国务卿蓬佩奥表示，黎巴嫩政府正在调查爆炸原因，美国在期待结果。

尽管黎巴嫩政府尚未公布事故原因，在白宫当天的疫情简报会上，美国总统特朗普将贝鲁特发生的致命爆炸事故描述为一次“可怕袭击”。

据俄罗斯卫星通讯社5日消息，俄罗斯救援人员培训中心前负责人认为，硝酸铵自爆可能是引起贝鲁特大爆炸的原因，责任在不知硝酸铵危险性的人。