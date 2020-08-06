英国药厂阿斯利康与中国康泰生物就冠病疫苗达成授权合作

（早报讯）英国药厂阿斯利康与中国深圳康泰生物制品股份有限公司签署2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗独家授权协议。康泰须确保2020年底前达到至少1亿剂冠病疫苗AZD1222的年产能。

路透社报道，阿斯利康（AstraZeneca）星期四（6日）宣布与康泰生物签署中国内地市场独家授权合作框架协议，通过技术转让积极推进阿斯利康与牛津大学合作的腺病毒载体冠病疫苗AZD1222在中国内地市场的研发、生产、供应和商业化。

根据协议条款，康泰生物将确保在2020年底前达到至少1亿剂冠病疫苗AZD1222的年产能，并在2021年底前将该疫苗设计产能扩大至年产至少2亿剂，以满足中国市场的需求。阿斯利康表示，未来，双方还将继续探索该疫苗在其他地区和市场的合作可能性。

据报道，阿斯利康与牛津大学在今年5月确立合作伙伴关系，在全球开发、生产和供应冠病疫苗AZD1222。同时，公司正与世界各地合作伙伴建立多条供应链，以保证为全球尽可能多的国家广泛而公平地供应疫苗。

目前，市面上尚未出现任何被批准且有效的冠病疫苗，但世界卫生组织表示，阿斯利康的注射疫苗是主要候选疫苗之一。该公司已在全球签署制造协议，以实现其生产20亿剂疫苗的目标。