马国警察总长再指刘特佐在澳门

（早报讯）马来西亚警察总长阿都哈密再度声称，一马公司案关键人物刘特佐与其他嫌犯相信藏匿在中国的香港、澳门及深圳，他希望中国政府协助追捕这些逃犯。

阿都哈密接受法新社访问时表示，警方今年逮捕一名送文件到澳门给刘特佐的女子，并因此断定刘特佐就在澳门。

他说：“刘特佐在澳门几乎可以自由开展业务，我们希望澳门当局与警方采取负责任的行动。难道澳门当局没有警察可以协助我们？”

阿都哈密还说，一马公司前总裁聂法依沙相信人在香港，一马公司前法律顾问卢爱璇则在深圳。聂法依沙曾批准1195万美元款项汇入刘特佐公司的户头而被指涉及一马弊案，他已经逃出马国而遭国际刑警通缉。卢爱璇是刘特佐四名得力助手之一，当局指她收取至少500万美元一马公司资金而通缉她。

阿都哈密表示，他无法预测何时才能逮捕刘特佐及其他逃犯。“只要缺乏香港或澳门当局的合作，我就不可能给出任何日期。”但他说：“我们不会就此罢休，我们将把他们绳之於法。”

阿都哈密7月29日也指刘特佐在澳门。他说，马国政府一直希望引渡刘特佐，不过中国政府对此一直没有具体回应，导致引渡程序迟迟无法展开。这是马国警方首次证实刘特佐的下落。中国驻马国大使馆当天发布声明否认包庇刘特佐。