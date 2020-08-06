亚洲多国出现第二波疫情 泰国取消旅行泡泡计划

（早报讯）随着亚洲多国近期出现第二波冠病疫情，泰国宣布将推迟与某些国家达成“旅行泡泡”协议的计划。这项宣布对泰国旅游业带来新一轮冲击，使振兴经济的努力变得更加复杂。

泰国于今年6月首次提出旅行泡泡建议，该计划旨在通过双边协议，让疫情已得到较好控制的国家之间恢复往来，且不必隔离14天。据报道，计划可能最先开放的对象包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、老挝、越南、柬埔寨、缅甸和一些中东国家等。

路透社报道，泰国官员星期四（6日）说，随着早前有效控制疫情的东亚国家出现第二波和第三波疫情，旅行泡泡的计划目前已被搁置。泰国冠病特别工作组发言人塔维辛说：“鉴于其他国家暴发疫情，我们现在暂时推迟对旅行泡泡的讨论。”

塔维辛说：“日本、香港和韩国被认为是（旅行泡泡中的国家），因为这些地区的病例数量很少。但是，现在它们的每日新增病例增至两位数，因此旅行泡泡的讨论被搁置了。”塔维辛说，旅行泡泡讨论的恢复将取决于各国每天疫情发展来进行评估。他补充说，这是一种被业界广泛接受的观点。

泰国两个多月没有出现本土社区传播病例，该国至今也仅记录了3300起冠病确诊病例，是全世界遏制病毒传播最有效的国家之一。即便如此，身为东南亚第二大经济体的泰国目前正面临着几十年来最严重的经济危机。

旅游业是泰国主要经济支柱之一，去年迎来3980万人次的访客，对国内生产总值的贡献占11.4%，创历来新高。受冠病疫情影响，泰国今年的前六个月的外国入境者下降了66％，至669万人。

泰国央行估计，今年抵境的外国人可能只有800万人次，即2019年的四分之一。泰国旅游部估计，近年的旅游收入同比可能下降59%，仅1.2万亿泰铢（约553亿新元）。