马克龙访问爆炸后贝鲁特 敦促黎巴嫩政治精英进行紧急改革

（早报讯）法国总统马克龙抵达黎巴嫩首都贝鲁特，他在向当地民众传达援助承诺的同时也促黎巴嫩的政治精英进行“紧急改革”。

彭博社报道，马克龙是贝鲁特港口8月4日发生爆炸事件后第一位前来访问的外国领导人。马克龙星期四（6日）抵达贝鲁特后受到了黎巴嫩总统奥恩的迎接，并直接前往港口受灾区域与黎巴嫩和法国救援小组见面。

马克龙过后发表讲话称，他此行希望给曾是法国委任统治地的黎巴嫩人民传递支持和友谊的讯息。他说，“黎巴嫩正面临政治和经济危机，需要对此作出紧急反应。”他表示，他将在未来几天内进一步协调法国、欧盟和国际对黎巴嫩进行援助。

据报道，法国总统府5日说，法方两架军机当天下午将运送55名搜救人员和25吨医疗物资，在贝鲁特搭建能收治500人的临时医院，另一批10多名法方应急人员将尽快前往贝鲁特协助当地医护人员。专业救援人员和设备的法国飞机也将于晚些时候抵达。

与此同时，马克龙在黎巴嫩也敦促政治精英进行“紧急改革”。他说：“这次访问是为了进行坦率对话，并向黎巴嫩政治力量和机构提出要求的机会。” 他补充说，包括反腐败在内的改革是“必不可少的”。如果不进行，“黎巴嫩将继续下沉。”

马克龙当天对在贝鲁特市中心抗议示威的愤怒黎巴嫩人群说，“我向你保证，（法国的）援助不会落到腐败者手中。”

他还说：“我将与所有政治势力进行对话，要求他们签署新的协议。今天我在这里为他们提出一项新的政治协议。”

据报道，马克龙6日晚些时候将前往黎巴嫩总统府与包括总理迪亚卜在内的“所有政治人物”会面。在召开记者发布会前，他将与不同政治派别和民间组织的成员见面。

黎巴嫩首都贝鲁特市中心附近的一座港口仓库8月4日发生两次大爆炸，整座港口被夷为平地。截止星期四，事故造成至少145人死亡，近5000人受伤。目前许多人仍下落不明。