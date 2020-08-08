毛里求斯近海燃油泄漏 法国派军舰与飞机支援

（早报讯）法国派遣专家团队和设备前往毛里求斯，协助当地政府应对两周前搁浅的一艘日本货船泄漏燃油的问题，以免漏油事件造成生态灾难。

日本货船“MV Wakashio”是于7月25日在印度洋的毛里求斯（Mauritius）东南海岸撞上礁石后搁浅。毛里求斯总理贾格纳特7日宣布国家进入“环境紧急状态”，以应对搁浅货船漏油事件。

路透社报道，法国总统马克龙回应道，法国正在从邻近的法国领地留尼旺岛（Reunion）调遣军舰与飞机前往毛里求斯。

留尼汪当局说，来自留尼汪岛的一架载有污染控制设备的军用飞机周六飞越泄漏现场两次，而一艘载有机动臂和吸收剂的海军船只也将启航。

据新华社此前报道，货船的全体船员安全撤离。据当地媒体报道，这艘货船装载了约200吨柴油和3800吨船用燃料油。8月6日，货船船体出现破裂，造成大量燃油泄漏。

报道称，贾格纳特7日视察了事发海域后，召开紧急会议讨论应对措施。在回应外界对于该搁浅货船的处理问题时，贾格纳特说：“在目前的条件下，有关专家表示最关键的是稳固该货船，之后才可抽取燃油。”

贾格纳特同时指出，目前船体存在出现第二个裂口的可能性。他希望相关工作组能加速作业，尽快完成抽油工作。