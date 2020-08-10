美国冠病确诊超519万起民众忧虑加剧

（早报讯）美国霍普金斯大学的疫情统计数据显示，截至8月10日，美国累计确诊病例超519万起，累计死亡超过16万5000起。

据统计，美国从确诊第一起冠病病例到出现100万起为期99天，从100万到200万起为期43天，200万到300万起为期28天，300万到400万起仅15天，400万到500万起只有17天。

美国民主党总统候选人拜登9日称，这“令人难以置信，极为心痛”。他在鼓励民众戴口罩的同时，还批评总统特朗普的失职“加剧了国内疫情，进而加深了我们的经济危机。”

更令人担忧的是，疫情在美国没有减缓的迹象。美国卫生官员甚至认为，考虑到检测的局限性以及所有感染者中多达40%没有症状的事实，实际数字可能高出10倍，或接近5000万。

据美媒报道，疫情正在南部和西部再次爆发，感染和死亡人数迅速飙升，其中佛罗里达州、得克萨斯州、加利福尼亚州和亚利桑那州占新增病例的近一半。今年4月份，这些州在白宫敦促下过早重新开放，结果导致疫情出现反覆。

与此同时，冠病的住院和死亡病例也在增加。《华盛顿邮报》报道称，年轻患者的住院病例也在增多，18至49岁患者的住院病例，比50岁及以上人员住院病例更多。超过30个州的死亡病例都在增加，其中得克萨斯州死亡病例在过去一个月里增加了一倍多，佛罗里达增长了75%。