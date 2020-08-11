林冠英夫妇和彭丽君各以5万令吉保释

（早报讯）马来西亚民主行动党秘书长林冠英的妻子周玉清周二（11日）被控触犯反洗钱、反恐融资和非法活动收益法令三项罪名。林冠英和女商人彭丽君则在反贪会法令下被控，各面对一项罪名。

“当今大马”报道，根据控状，林冠英涉嫌在2013年8月19日至2016年3月3日期间，于光大28楼的首长办公室，利用其首长与槟城发展机构董事主席身份，通过顾问公司Excel Property Management & Consultancy替周玉清收取37万2009令吉贿金，以确保Magnificent Emblem获得总值1161万令吉的柔府和峇都加湾劳工村项目。

彭丽君涉嫌在2013年8月19日至2016年3月3日期间，于光大28楼的首长办公室教唆林冠英受贿。

周玉清面对的第一项控状是，涉嫌在2013年10月7日至2014年8月4日期间，于马六甲大众银行分行洗钱，即收取Excel Property Management & Consultancy的8万7009令吉非法活动收益，并把这笔款项存入其大众银行账户，抵触反洗钱、反恐融资和非法活动收益法令。

第二项控状指控周玉清涉嫌在2014年9月3日至2015年8月11日期间，于马六甲大众银行分行洗钱，即收取Excel Property Management & Consultancy的18万令吉非法活动收益，并把这笔款项存入其大众银行账户，抵触反洗钱、反恐融资和非法活动收益法令条文。

第三项控状指控周玉清涉嫌在2015年9月4日至2016年3月3日期间，于马六甲大众银行分行洗钱，即收取Excel Property Management & Consultancy的10万5000令吉非法活动收益，并把这笔款项存入其大众银行账户，抵触反洗钱、反恐融资和非法活动收益法令条文。

林冠英、周玉清和彭丽君都否认有罪。三人各获准以5万令吉（约1万6350元）和一名担保人保外候审。