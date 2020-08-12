拜登宣布亚非裔女议员哈里斯为竞选搭档

（早报讯）美国民主党总统参选人拜登宣布竞选搭档人选，她是加利福尼亚州亚非裔参议员卡玛拉·哈里斯（Kamala Harris）。

这是美国历史上第三次有主要政党推选女性副总统候选人，也是首位登上主要政党总统选票的非裔与亚裔女性。如果拜登击败特朗普，哈里斯将会成为美国历史上首位女性副总统。

综合美国媒体报道，拜登星期二（11日）在推特上公布了该消息，并形容哈里斯是“无畏的战斗者”、国家“最好的公仆之一”。

拜登还写道，当哈里斯担任加州检察总长时，曾与其已逝的长子博·拜登（Beau Biden）并肩作战。“我当时为他们骄傲，如今我也自豪地选择她作为我的竞选搭档。”

哈里斯随即在推特上表示，荣幸成为民主党的副总统提名人，并赞扬拜登毕生都在为美国人战斗，他将团结美国公众。

55岁的哈里斯是牙买加和印度移民的女儿，是非裔与亚裔的双重少数族裔。她曾是作风雷厉风行的检察长，担任加州总检察长，为该州历史上第一位女性总检察长。2016年，哈里斯当选加州联邦参议员。2019年1月，哈里斯宣布参加2020年美国总统选举，此后于12月退选。

由于拜登的高龄，他挑选竞选搭档有几分“选储”的意味。有报道指出，如果拜登当选总统，在2024年竞选连任时将年届81岁。他尚未表达谋求连任的意愿，而副总统届时将是接班的热门人选。

据报道，美国众议院议长佩洛西也对这个选择表示赞赏。另一方面，美国总统特朗普在哈里斯被选为拜登副手消息公布后，随即在推特上发表了一个批评她的视频，并表示对拜登选择哈里斯作为副手人选感到惊讶。