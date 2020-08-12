日本外长茂木敏充今天启程出访新马

（早报讯）冠病阻扰不了日本“面对面”外交。日本外长茂木敏充本月8日刚结束访问英国伦敦，又马不停蹄在今天启程出访东南亚国家新加坡和马来西亚。跟着，20日至25日将访问巴布亚新几内亚、柬埔寨、老挝和缅甸。

茂木是日本政府首位在冠病疫情中实现出访的部长，其外出模式也将成为今后日本政要，包括首相安倍晋三在内，于冠病疫情中出入境的“样本”。

冠病前，日本部长都用一般客机出国访问。据日外交部发布，茂木在疫情间出访乘的是包机，而随行人员也大大减少。

据了解，他上周访问英国伦敦，只带了10人访问团，人员中包括贴身保镖，所有人都在入境前后接受了冠病病毒检测。

据《每日新闻》，茂木八日访问英国回日本后的检测无碍，免除了通常规定的两周隔离期。其随行官员则按照常规，正在实施两星期的隔离。

在记者发布会上，他表示：“这两个星期内，我和随行官员会关注自己的健康状况，采取谨慎防疫措施。官员们也不会使用公共交通工具。”

在伦敦期间，日本要求使用大型会议室开会。出访前，也与出访国实施严密的线上磋商，以求更快在现场完成洽商任务。

今年64岁的茂木，在任外长前担任经济重生部长。那时，他为日本完成《日美双边贸易协定》；上周出访英国也有效率的在12个小时内，达成和英国之间，约1000页的《经济伙伴关系协议》（EPA）的协议。

（记者是《联合早报》东京特派员）