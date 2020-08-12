新西兰疑新一轮冠病病毒或是通过货运入境

（早报讯）新西兰官员表示，当局正在调查该国最新出现的2019冠状病毒疾病（COVID-19）社区感染病例是否是通过货运被带进新西兰。

新西兰在“零”冠病病例102天后，周二（11日）宣布再出现社区传播病例。患者是奥克兰一个家庭的四名成员，他们的冠病检测结果呈阳性，但感染源头不明。总理阿德恩随即宣布封锁该国最大城市奥克兰，对当地民众实施严格旅行限制。

冠病又一次出现在新西兰本土其源头令当地卫生官员感到困惑。他们坚信新西兰在过去102天没有本土传染，而且染病的一家人也没有出国旅行。

新西兰卫生部总干事布卢姆菲尔德（Ashley Bloomfield）说：“我们正在努力破解这一家人是如何被感染的难题。”

当局正着手调查该病毒是否是通过货运进口的可能。布卢姆菲尔德在电视直播的媒体会议上说：“我们非常有信心很长一段时间内本土没有出现任何社区传播。” “我们知道该病毒可以在冷藏环境中存活相当长的时间。”

据报道，中国报告了在进口冷冻海鲜的包装中检测到冠病病毒的事件。山东省东部港口城市烟台市政府星期二（11日）表示，烟台当局发现，有三家企业自大连口岸进口的同一外籍货船冷冻海鲜产品外包装样本冠病病毒核酸检测结果呈阳性。

当局是在大连运来的冷冻海产品包装中发现了这种病毒。官员们说，海鲜是从登陆大连的进口货物中提取的，但没有透露其来源。