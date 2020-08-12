联合国：冠病危机对年轻人前途带来严重持久影响

（早报讯）联合国警告，若没有即时的补救措施，2019冠状病毒疾病（COVID-19）带来的危机，将对年轻人前途带来严重且持久性的影响。

法新社报道，联合国专门机构国际劳工组织表示，冠病大流行影响下，18到29岁年轻人的职涯前景受到重创，在校学子的教育也受影响，展望“黯淡”。

这篇题为《青年与2019冠状病毒疾病：对工作、教育、权利和心理健康的影响》的报告指出，疫情引发的危机，对年轻人所造成的影响远大于其他年龄层。

报告是以网络研究“青年与2019冠状病毒疾病之全球调查”为基础，后者在4月21日到5月21日期间，针对1万2000名18至29岁年轻人进行调查，涵盖112个国家和23种语言。受访者大多受过教育、可以上网，代表的是学生和受过高等教育的在职青年。

调查发现，在教育方面，13%受访者没有上课、教书或培训管道；70%表示教育机构关门对他们造成不利影响。

工作方面，疫情前有工作的人当中，17%如今完全无工可做；就算有工作，42%通报收入下滑。

心理方面，报告发现，17%受访者说他们“可能”受到焦虑和忧郁影响。

报告指出：“研究发现，疫情对青年的影响是有系统性的、深层的、不成比例的。而其中女性、年纪较轻、收入较低的青年受影响程度较大。”

报告说：“除非采取紧急行动，否则年轻世代恐因疫情受到严重且长远的影响。”