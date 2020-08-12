取消量连续六个月多过新订单 波音7月份仅交付四架飞机

（早报讯）波音7月份仅交付四架新飞机，其中只有两架客机。由于需求持续下降，该公司取消的飞机订单数量连续第六个月多过新订单。

波音公司周二（8月11日）表示，波音7月份交付了两架787梦幻客机（Dreamliner），一架给法国航空，一架给土耳其航空。该公司还交付了两架货机，包括敦豪速递（DHL Express）的777型货机以及联邦快递（FedEx）的767型货机。

该公司客户在7月份共取消了43架737 Max飞机订单，新订单数量为零。

波音公司上个月表示，由于冠病大流行持续影响对新飞机的需求，该公司将削减包括737 Max和787梦幻客机在内的某些机型的生产目标。

据报道，自2019年3月波音737 Max停飞以来，冠病大流行加剧了波音公司的困境。即便美国联邦航空管理局接近允许737 Max机型复飞，但该公司尚未获得最终批准。

波音公司首席执行官卡尔霍恩上个月底表示，他对飞机需求将从2021年下半年开始恢复“充满希望”。

此前的报告显示，该公司二季度仅交付20架飞机。

更令人担忧的是被取消的订单继续增加。今年迄今为止，波音的全球客户总计已取消了416架737 MAX飞机订单。该公司今年迄今获得的商用飞机订单只有59架。