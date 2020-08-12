特朗普喊话美国选民：若输掉大选 你们都得学中文

美国总统特朗普受访时称，如果他输掉大选，中国将占有美国，而美国人都要去学中文。

根据《环球时报》和中时电子报报道，特朗普昨天（11日）接受美国保守派电台节目主持人休·休伊特（Hugh Hewitt）专访时，表示若他选输了，中国将拥有美国，“你们都要去学说中文了，你会想知道真相的”，这也是特朗普抨击拜登软弱的最新言论。

特朗普的竞选策略之一，就是将他的竞选对手、美国前副总统拜登说成是中国的“代理人”。在这次采访中，他除了说出上面那番“他输了美国人就要去学中文”的话，也再次用这一套路攻击了拜登，称“一旦拜登赢得大选，他们（中国）就将占有美国”。

值得一提的是，特朗普在说到此处时还宣称，去年是中国在过去67年里“过得最惨的一年”，并称这是因为他在拼命给中国加征大量关税。但实际上，他这种疯狂的策略害得不少美国农民和企业损失惨重。

不过，关于特朗普称万一落选美国人都要逼著去学中文，有网友称特朗普外孙女阿拉贝拉（Arabella Kushner）幼年早就在学中文，唱中文儿歌、背古诗与《三字经》的影片还在微博上爆红，“难道特朗普当时早就预料到会落选吗”？

自冠病疫情在美国转恶化以来，特朗普对中国态度愈发强硬，大力抨击北京在疫情早期疏忽防范且隐瞒疫情资讯，而如今他也表明与习近平之间的个人关系已生变，已有时段未与他联络。特朗普政府同时也采取一系列行动，如本周派遣美国官员赴台访问，可能与北京关系更加紧张。