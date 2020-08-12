德国对俄罗斯冠病疫苗表示质疑

（早报讯）德国卫生部长斯潘对俄罗斯总统普京宣布的2019冠状病毒疾病（COVID-19）病毒疫苗的“质量，有效性和安全性”表示怀疑。他认为，患者的安全应该放在第一位。

路透社报道，斯潘星期二接受当地媒体访问时说：“这并不是要以某种方式争第一个，而是要拥有一种有效，经过测试，因此是安全的疫苗。”

他说：“为了研发出有效疫苗，即使是在大流行期间，我认为进行适当研究和相关测试是非常非常重要，尤其是使其公开。问题是，我们对俄罗斯的疫苗知之甚少，而俄当局不是很透明，”

据报道，俄罗斯总统普京星期二宣布，该国已经注册了全球首款冠病疫苗。这款名为“卫星V”（Sputnik V）的俄罗斯疫苗是由莫斯科加马列亚流行病与微生物学国家研究中心（Gamaleya Institute）与俄罗斯国防部联手研发。

世卫组织发言人贾萨雷维奇说：“我们与俄罗斯卫生当局保持密切联系，并就可能的世卫组织疫苗预审持续讨论，任何疫苗的预审包括严格审查和评估所有必要的安全与效力资料。”

目前全球共有165支候选疫苗正积极研发，其中139支仍处于临床前评估阶段，其他26支进入不同阶段人体试验，当中六支疫苗进度超前，进入第三期临床试验。