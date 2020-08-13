拜登与副总统人选哈里斯呼吁修复美国

（早报讯）美国总统参选人拜登和周二（11日）选定的副总统人选，即黑人女参议员哈里斯（Kamala Harris）于周三展开了他们的竞选活动，呼吁修复一个破碎的国家。

拜登与哈里斯在他的特拉华故乡威尔明顿同哈里斯一起讲话时说，总统特朗普一个任期之后，已经到了“重建这个国家”的时间。

哈里斯在讲话时指特朗普无法胜任总统职位，并说特朗普和副总统彭斯使得美国“支离破碎”。她说：“我们正在对种族主义和系统性不公正现象进行道德上的考虑，这已在我们的街头带来了一个要求进行变革的新良心联盟。”

拜登则承诺将同哈里斯解决“总统特朗普和副总统彭斯在国内外造成的混乱局面”。

55岁的哈里斯是美国史上首次有黑人和亚裔血统的女性获得美国主要政党的副总统候选人提名。哈里斯的父亲是牙买加非裔、母亲是印度裔。她自2017年起担任美国国会联邦参议员，致力于推进种族平等、女性平权等议题。哈里斯曾参加2020年总统大选，一度被认为是民主党总统候选人热门人选，后因募款不利等问题在2019年12月退选。

分析认为，哈里斯从政经验和背景身份符合拜登团队需要，对志在必得的拜登是一个避免失分的安全选择。也有报道指，78岁高龄的拜登或无法完成四年任期，总统之位到时可能需由其副手哈里斯顶替。