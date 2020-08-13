英国采用计算冠病死例新方法 累计死例减少逾5000起

（早报讯）英国政府在人们担心旧方法夸大了冠病死亡人数之后，采用了一种新的计算方法，以致冠病累计死例减少了逾5000起。

英国卫生部说，从现在开始，当局将每天发布在冠病检测结果呈阳性的28天内发生的死亡人数。在此计算法下，英国累计死例是4万1329起，而不是旧计算法的4万6706起。英国累计死例仍是欧洲最高的国家，接着是意大利的3万5000起死例。

英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰之间已同意使用新计算法，以让整个英国的数据以一致的方式进行整理。英格兰占英国人口的85％。英格兰之前没有阳性检测结果之后的死亡记录截止时间，这导致一些学者担心一些人的死因可能不是冠病而是其他因素。

英格兰公共卫生的卫生改善主任牛顿说：“我们最初在英格兰计算确诊病例死亡的方式是为了避免低估大流行初期由病毒引起的死亡。”“现在，我们对感染的长期影响进行了分析，从而使我们可以采用新方法。”

苏格兰在此之前已使用新的计算法。但英格兰也将发布每周的新数据，包括60天之内发生的死亡以及在死亡证书上提及冠病的死亡，这可提供对冠病长期影响的洞察力。

此前在卫生部长汉考克下令对英国使用的计算法进行审查后，卫生部于7月暂停了每日发布冠病死亡数据。