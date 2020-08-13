美政府要求法院驳回针对特朗普社媒行政命令诉讼

（早报讯）据路透社看到的一份议案的副本，美国总统特朗普政府已提出一项动议，要求法院驳回针对特朗普对社交媒体公司行政命令的诉讼，称这是“深刻的误解”。

该诉讼是由纽约的技术和技术中心（CDT）于6月所提起。该中心是位于华盛顿的技术组织，并由面包公司、Alphabet Inc.的谷歌和推特公司共同资助。这标志着特朗普指示的首次重大法律考验。

特朗普在5月份发布了一项针对社交媒体公司的行政命令，试图规范他一直受到批评的平台。推特数日前采取了罕见行动，即核实了特朗普有关邮寄投票的一条推文。特朗普扬言要废除或削弱一项被称为“第230条”的法律，该法律保护互联网公司免受用户发布内容的诉讼。

CDT提起的诉讼认为，特朗普的社交媒体行政命令侵犯了社交媒体公司的《第一修正案》权利，并将冻结未来的线上演讲以及降低美国人自由发表线上言论的能力。美国政府辩驳说，行政命令仅指示政府机构而非私人公司采取此行动。

据路透社报道，司法部在美国哥伦比亚特区美国地方法院提交的动议中说：“在此被质疑的行政命令不对任何私人当事方施加任何义务。”“它（行政令）指示执行官员采取措施，可能会导致各机构进行审查……有关大型社交媒体线上平台在调节内容方面存在政治偏见的指控。”

白宫发言人表示，由于“这不是合法的法律论点”，美国政府决定提出动议撤销此案。