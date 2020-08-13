美国调整对欧盟加征关税商品清单

（早报讯）美国贸易代表办公室周三（12日）宣布，美国将调整此前加征关税的75亿美元（约102亿新元）欧盟输美商品清单，剔除部分来自希腊和英国的商品，替换为同等贸易价值的法国和德国商品。

新华社报道，贸易代表办公室在声明中说，加征关税税率仍维持不变，新关税清单将于9月1日正式生效。

美国于去年10月18日正式对75亿美元欧盟输美产品加征关税，其中包括对欧盟大型民用飞机加征10%的关税，对欧盟农产品和其他产品加征25%的关税。贸易代表办公室2月14日宣布，美方对进口欧盟大型民用飞机的加征关税由之前的10%上调至15%。

贸易代表莱特希泽表示，欧盟及其成员国尚未采取必要行动以遵守世贸组织相关裁决。为此，美国将与欧盟开启新程序来达成协议，确保美国企业获得公平竞争环境、并纠正损害美国航空业及其从业人员的行为。

欧洲空中客车公司在一份声明中说，尽管欧洲已采取行动全面遵守世贸组织裁决，然而在航空等行业正经历前所未有的危机之际，美国贸易代表仍决定维持对空客飞机加征关税。空客公司对此深表遗憾。

美欧航空补贴争端由来已久。2004年，美国向世贸组织提出诉讼，指控欧盟以各种形式向空客提供非法补贴。欧盟随后也向世贸组织起诉美国政府向波音公司提供非法补贴。世贸组织曾先后裁定，美国和欧盟均存在对各自航空企业提供非法补贴的问题。