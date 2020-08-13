泛美卫生组织：冠病疫情不利其他传染病的控制

（早报讯）2019冠状病毒病疫情在美洲导致39万多人死亡，同时正在威胁该区域消除和控制包括结核病、肝炎等在内的传染病的工作。泛美卫生组织呼吁区域各国务必在应对疫情与维持基本卫生服务以控制和预防传染病之间求取平衡。

联合国新闻中心报道，泛美卫生组织主任埃蒂安12日在于华盛顿举行的在线记者会上说，现在美洲有1050万多起冠状病毒病例，每天有10万起新增病例。

她说：“我们绝不能让疫情拖延我们完成在消除和控制传染病方面未完成的议程。”

据报道，在拉丁美洲和加勒比地区，有80％的国家在疫情期间提供结核病治疗方面存在挑战，这可能使可控的结核病病例转变为活动性传染者。同样，爱之病毒感染者中有30％人避免寻求护理，抗逆转录病毒药物的供应也有限。三分之一的国家报告了肝炎筛查工作的中断，而这是检测和治疗的关键。

预防和治疗传染病是120年前创建泛美卫生组织时的初衷，该地区目前仍然“处于消除传染病的最前沿”。在2019年10月，泛美卫生组织成员国承诺采取区域性措施，到2030年在美洲消除30多种传染病和相关病症。

埃蒂安说：“在2020年的头两个月，美洲报告的骨痛热病例与2019年同期相比增加了139％。但是，自从冠状病毒从3月份袭击我们地区以来，报告的骨痛热病例下降。报告的疟疾等蚊媒疾病下降了40％以上，而且检测的人数有所减少。因此，我们知道这些数据并不能说明全部情况。”