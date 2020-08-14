古特雷斯：欢迎以色列暂停兼并西岸计划

（早报讯）联合国秘书长古特雷斯表示，对美国总统特朗普、以色列总理内塔尼亚胡和阿联酋阿布扎比王储穆罕默德扬发表联合声明、暂停以色列针对被占西岸部分地区的吞并计划表示欢迎。

古特雷斯星期四（13日）通过发言人杜加里克发表声明，对于美、以和阿联酋三方达成的协议表示欢迎，希望它将为以色列和巴勒斯坦领导人创造一个机会。

根据联合国有关决议、国际法和双边协定实现两国解决方案，重新进行有意义的谈判。他还说，中东地区正面临着冠病和激进化的严重威胁，该地区的和平比以往任何时候都显得更加重要。古特雷斯表示，将继续与各方合作，为对话、和平与稳定创造更多的可能性。

今年4月，以色列宣布将从7月1日开始推进对约旦河谷和约旦河西岸犹太人定居点“实施主权”的计划，涉及土地面积约占约旦河西岸地区的30%，这一计划遭到联合国、欧盟、阿拉伯国家等普遍反对。

据报道，阿拉伯联合酋长国外交部星期四发表声明说，阿联酋将与以色列实现关系全面正常化。声明说，阿联酋阿布扎比王储穆罕默德、以色列总理内塔尼亚胡和美国总统特朗普当天进行三方通话后达成协议，同意阿联酋与以色列实现关系全面正常化。

这个“历史性外交突破”将促进中东和平。阿以两国将在未来数周签署协议，涉及投资、旅游、直航、安全、互设使馆等。