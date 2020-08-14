特朗普：计划在白宫草坪发表共和党大会总统提名演讲

（早报讯）美国总统特朗普周四表示，他计划在白宫草坪上就本月共和党大会上总统提名发表演讲。

路透社引述《纽约邮报》报道，特朗普星期四（13日）在一次采访中说：“我们可能会在其中一个草坪上在外面做，因为我们有各种各样的草坪，所以我们可以在户外举行。”

据报道，特朗普较早前在接受媒体采访时透露，鉴于共和党全国代表大会因冠病疫情无法按计划举办，他可能在白宫接受总统候选人提名并发表演讲。但这一说法随后在两党国会高层中引发争议。

早些时候，参议院共和党党鞭图恩以《哈奇法》（Hatch Act）禁止行政部门雇员参与特定政治活动为依据，称在白宫发表提名演讲可能“出问题”。美国《哈奇法》规定，任何行政雇员均不得竞选党派政治职位，也不得“利用其官方权力或影响力干涉或影响选举或提名的结果”。

美国联邦特别顾问办公室随后公布的一封信内容显示，特朗普可以在白宫远程发表共和党全国代表大会的提名演讲。《哈奇法》部门副主任哈姆里克说：“总统和副总统不受《哈奇法》任何条款的限制。因此，它并不能禁止特朗普在白宫发表总统候选人提名演讲。”

哈姆里克写道：“但是，白宫员工受到《哈奇法》的限制。因此，根据其参与活动的程度以及在白宫中的职位，《哈奇法》可能会对这些员工产生影响。”

与此同时，美国众议院议长、民主党人佩洛西则强调，政治活动不能在国会或白宫举办，特朗普如果在白宫作提名演讲将又一次“贬损白宫”。

据报道，由于美国佛罗里达州冠病确诊病例在7月中旬暴增，特朗普当时宣布取消原定在佛州举行的共和党全国代表大会，并指大会将“以某种形式在线举行”。

这场共和党全国代表大会是正式提名现任总统特朗普为下届总统候选人的活动。大会最初定于8月24日至27日在北卡罗来纳州夏洛特市召开，但北卡州州长、民主党人罗伊·库珀不同意按照既定人员规模、在不采取额外防疫措施的情况下举办会议。共和党全国委员会随后决定把会场移至佛州杰克逊维尔市。