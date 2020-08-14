新西兰新增12起冠病病例 奥克兰感染群增至38人

（早报讯）新西兰星期五新增12起2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例。总理阿德恩今天下午将宣布疫情警报级别是否会有调整。

新西兰卫生部长希普金斯和卫生总干事布鲁姆菲尔德星期五（14日）就该国24小时内新增冠病病例等内容通报最新消息。

新西兰当局表示，星期五新增的12起病例均与奥克兰集群的已知病例存在联系。迄今，奥克兰这一集群已有38人被转移至管制隔离设施中。截至目前，新西兰的活跃病例上升至48例，其中30起与奥克兰的社区传播有关，一人身在奥克兰市医院。确诊病例总数升至1251起。

社区新增的12起病例包括怀卡托镇（Tokoroa）的两起确诊病例。布鲁姆菲尔德说，怀卡托地方医管局的公共卫生部门证实，怀卡托的两起确诊病例来自同一家庭，他们曾与从奥克兰来的两个人有过接触。

另外，新西兰总理阿德恩将于今天下午宣布有关疫情警报级别是否会有调整。目前奥克兰的警报级别为三级，而全国其他地区的警报级别为2级。

据报道，阿德恩在星期二（11日）宣布，从12日中午开始，有170万人口的奥克兰的防疫响应级别将从目前的一级上调至三级。奥克兰所有学校、公共设施、酒吧、餐厅等12日必须关闭，药房和超市继续营业。

除特殊行业工作人员外，居民必须居家。其他地区的防疫响应级别也从一级上调至二级，大型聚会将限制在100人以下。