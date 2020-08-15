法国新增2846起冠病病例 巴黎列为病毒传播“高风险地区”

（早报讯）当地时间14日，法国新增2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例仍在继续上升。法国官方当天宣布巴黎等地被列为冠病病毒传播“高风险地区”。

据中新社报道，根据法国卫生部当晚公布的疫情数据，法国14日单日新增确诊病例2846起，是5月“解封”以来的新高，并已连续三天单日新增确诊病例突破2500起。法国冠病死亡病例现为30406起。

法国官方当天宣布将巴黎和南部重要城市马赛及其周边地区列入病毒传播“高风险地区”，指出冠病病毒在相关地区“活跃传播”，授权相关行政部门采取有效措施遏制病毒进一步蔓延。

法国政府由此赋予巴黎等地行政部门相应的权力，在必要时可以限制人员和车辆流动；限制公共交通和航空旅行；限制进入公共设施以及临时关闭餐馆、酒吧及博物馆等公共场所。

根据卫生部门数据，巴黎每10万居民中感染人数已达65人，已经远远超过了警戒阙值。巴黎警察局方面表示，最近7天巴黎的冠病病毒检测阳性率高达4.14%，大巴黎地区也达3.6%，远高于全法2.4%的水平。

法国舆论担心将巴黎等地列为病毒传播“高风险地区”可能会对当地旅游业造成严重冲击，因为这可能导致其他国家对从这些地区返回的本国公民实施隔离措施。英国已宣布将从15日起对所有来自法国的入境者实行14天隔离。