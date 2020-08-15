美西邮筒频遭拔 疑阻挡邮寄投票

（早报讯）美国总统大选一向开放邮寄投票，而今年受到瘟疫影响，使用此方法投票的选民预估大幅提高。不过美国总统特朗普始终反对，直指这种作法容易造成诈欺，甚至承认扣留美国邮政署的资金；最近更有选民反应，邮政总局开始移除西岸部分地区的邮筒，质疑是为了妨碍邮寄投票。

据《纽约时报》报道，美国西半部地区选民反应，邮政总局的员工陆续撤离路边的邮筒，质疑是不是为了妨碍邮寄投票；俄勒冈州民主党籍议员怀登在推特上表示，移除邮筒的作法是为了“抑制选民”，直批特朗普是在“眼皮子底下破坏选举”。

邮政总局西部地区发言人斯皮贡出面表示，会在大选之前停止移除16个州与2州部分地区的邮筒。邮政总局发言人弗鲁姆未证实这项停止移除令，是否会扩及全国；他强调，基于邮件数量移动全国近14万2000个邮筒是例行公事，会将低使用量的邮筒移到使用量较高的地方。

特朗普数月以来坚称，邮寄投票将导致普遍的选民诈欺，并承认扣留疫情纾困法案中的美国邮政署的资金，“如果我们不达成协议，就代表他们拿不到钱，也意味着他们无法实施全面邮寄投票。”

美国邮政署上季度净亏损22亿美元，署长德乔伊下令改变营运方式，限制加班时数，解决财务问题，但也导致全国邮件寄送延迟，甚至可能使得邮寄投票的问题更加复杂。