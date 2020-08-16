安倍拟关注中方对阁僚参拜靖国神社的反应

日本安倍内阁的四名阁僚15日参拜了靖国神社。日媒报道，日本首相安倍晋三打算慎重看清中国等的应对举措。

据共同社报道，直至去年，日本已连续三年没有阁僚在终战日参拜。安倍似乎考虑到由于首相和外相等政权核心阁僚未参拜，中国的反对力度会较小。不过，中方也可能在钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）等方面出台“对抗措施”。

与安倍关系密切的自民党代理干事长稻田朋美，15日就安倍今年也未实现保守派所要求的参拜靖国神社向媒体说明：“我想，首相一直与靖国的英灵同在，内心在参拜。”

她肯定四名阁僚的参拜说：“非常能够理解。”

安倍在第二届政权启动一年后的2013年12月参拜靖国神社，引发了美国政府表示“失望”的罕见事态。之后，他未再次参拜。

日本的打算是，由于此次的四名阁僚过去、未担任阁僚时都曾经参拜，如果中国等要求日方作出说明，就强调这是一贯行为。日方也预估只要不是首相、外相、官房长官三人参拜，中方的反对力度就不大。

环境相小泉进次郎向媒体强调：“我每年都去。不论我是众议员还是阁僚，不战誓言不会改变。”冲绳北方担当相卫藤晟一也表示，与是不是阁僚没有关系。自民党高层之一、选举对策委员长下村博文等人也各自进行了参拜。

日本政府3月宣布，原定4月的中国国家主席习近平作为国宾访日的计划延期。在自民党内部，鉴于钓鱼岛和香港问题，反对习近平访日的论调增强。此次的阁僚参拜隐约反映出习近平访日已经延期，不必急于改善对华关系的状况。

韩国外交部15日就阁僚参拜等发表发言人评论称“表示深切失望与担忧”。