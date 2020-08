美两党议员再推新法 抗衡中国在南美扩张

美国国会再次联手出台跨党派立法措施,抗衡中国全球势力扩张。美国参议院外交关系委员会多位两党议员合作推出新法,旨为强化美国与南美洲国家的合作,制衡北京在该地区的经济、安全等活动。

据美国之音报道,美国参议院外委会首席民主党成员梅嫩德斯(Bob Menendez),以及率领该委员会的鲁比奥(Marco Rubio)、卡丁(Ben Cardin)、克鲁兹(Ted Cruz)和凯恩(Tim Kaine)等多位两党成员周五(8月14日)推出新法案,致力于改善美国在该南美地区的经济和外交接触,抗衡中国在该地区的经济、政治、安全和情报活动及影响。

美国之音评论说,这项名为《提升美洲国家竞争力、透明度和安全法》(Advancing Competitiveness, Transparency, and Security in the Americas Act,简称ACTSA)的议案被视为是迄今国会两党合作下在制衡中国在拉丁美洲和加勒比海地区势力扩张最为重大、具开创性的法案。

法案目标将增强拉美国家的经济竞争力,扩大当地对数字基础设施的保障,并解决拉美国家以数字监控侵犯人权的问题。

梅嫩德斯在声明中说:“这项两党立法为加强美国在西半球经济和外交接触铺平了一条新的前行道路,巩固了我们与该地区国家根深蒂固和彼此交织的历史联系,并支持我们的伙伴国家发展所需工具,防止北京掠夺性的经济手段和对其基础设施的风险。”

这项议案的主要内容分为四大方向,包括加强美国在拉美和加勒比地区的经济及外交存在、抗衡不良经济行为、确保实体和数字基础设施安全以及支持公民社会。

在具体措施方面,议案将授权加勒比国家符合美国国际开发金融公司(DFC)倡议的资格、在未来为期10年之内将美国国际开发金融公司预算的35%用于拉丁美洲和加勒比地区国家,以及评估是否需要增加美国驻美洲外交使团的外交商务处和公共外交办事处,加强与当地公私部门的交流合作。

根据内容,议案还将撤销并禁止向涉及中国政府和中国国有实体的欺诈性商业行为的个人发放签证,扩大有关中国在拉美地区各领域情报活动的报告,同时要求美国驻拉美和加勒比地区国家的所有使领馆增设任命一名中国接触事务官。

除此之外,议案要求美国国务卿就广泛的监控技术危及公民自由的风险进行外交接触,同时授权为美洲国家公民社会互联网自由项目提供1000万美元(1370.8万新元)资金,并要求美国国务院扩大对拉美国家的教育、专业和文化交流项目,对抗中国政府在当地的影响。