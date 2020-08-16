德国连续四日新增逾千起冠病病例

（早报讯）德国联邦疾病控制机构公布的冠病疫情数据显示，截至15日，德国已连续四日单日新增确诊病例超过1000人。该国疾控机构负责人当天警告称，如公众不遵守防疫要求、放任这一趋势发展下去，疫情将面临失控的风险。

据新华社报道，德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所8月12至15日公布的单日新增确诊病例数分别为1226、1445、1449和1415。而8月11日的新增确诊数也已达到966例。据德国“时代在线”8月15日晚8时39分更新的实时数据，德国已累计确诊22万4454人、死亡9386人。

罗伯特·科赫研究所当天呼吁公众继续遵守保持人际距离等卫生防疫要求。副所长沙德敦促全体德国人继续限制各类人际接触、仅在十分必要时才选择出远门、只和关系最近的亲友聚会，同时继续坚持戴口罩、保持人际距离，以遏制病毒传播，“否则我们将面临疫情失控的风险”。

为减少暑期出游带来的传染风险，德国官方日前针对包括备受游客青睐的马略卡岛在内的西班牙大部分地区发布了旅游警示。德国联邦卫生部长施潘向当地媒体表示，他理解德国人对赴西班牙旅游的热爱，也理解这一决定对许多度假者、旅行社和西班牙的影响，但新增确诊人数的确“太高了”。施潘表示，在冠病大流行下，进行以派对狂欢为目的的度假是“不负责任的”，所有从西班牙度假归来的人在取得阴性检测结果证明前，都必须接受隔离。