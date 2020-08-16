俄罗斯将在沙特和阿联酋为受争议疫苗进行临床试验

（早报讯）俄罗斯表示，该国将在沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国为受争议的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗进行临床试验。

彭博社报道，资助疫苗开发的俄罗斯直接投资基金（RDIF）总裁基里尔·德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）星期天（16日）表示，俄罗斯正在与沙特阿拉伯的一家制药公司合作，与沙特合作伙伴共享了第一阶段和第二阶段试验的数据。

德米特里耶夫说：“我们将与沙特科学家和卫生部进行实际接触。” “我们相信，沙特阿拉伯将成为我们在“卫星-V”（Sputnik V）疫苗联合开发上非常有力的合作伙伴。”

德米特里耶夫说，俄罗斯还将与阿联酋共享其数据，并有望在八月下旬在阿联酋开始进行试验。他说，该国也计划在菲律宾、巴西以及在俄罗斯本土进行临床试验。

据报道，俄罗斯总统普京本周二宣布，该国国立研究机构加马列亚（Gamaleya）已研发出冠病疫苗，是全球首个批准注册冠病疫苗的国家。该疫苗以人类腺病毒作为载体的疫苗，它通过了在多种动物身上进行的安全性和有效性试验。不过，据悉此疫苗还没有完成第三阶段临床试验。

世界卫生组织表示，若要获得世卫证明疫苗具品质保证，就必须提呈疫苗的试验数据让世卫审查和评估。俄罗斯驳斥某些专家对疫苗的安全性，并指这些担忧是“毫无根据的”。