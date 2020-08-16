马国首次出现D614G突变冠状病毒

（早报讯）马来西亚医药研究机构（IMR）的初步检测证实，吉打州“印度西瓦甘加（Sivagangga）”感染群和柔佛州乌鲁地南感染群出现拥有强10倍感染力的D614G突变冠状病毒，也是马来西亚首次出现突变的冠病病毒。

星洲网报道，卫生总监诺希山表示，研究发现D614G突变拥有10倍更强的感染力，如果是经由“超级传播者”散播出去，更容易传染人。

诺希山今日凌晨在面簿发贴文提出这项忧虑。他表示，IMR实验室对3名来自吉打西瓦甘加感染群和1名武吉地南感染群冠病患者进行的检测和分析发现了D614G突变毒株。最新结果证实了他们之前的怀疑。

“这也意味着社会需要更加的警惕和谨慎，因这已证明马来西亚出现了带有D614G突变的冠病病毒。”

有关检测为初步检测，目前正对其他病例进行多个后续测试，包括这两个感染群的零号病人。“目前，这两个感染群已通过各种迅速的公共卫生控制措施受到良好的控制。”

诺希山提醒，科学家是在今年7月发现到D614G突变冠病毒株，这可能导致现有的疫苗研究对这次突变无效。

“我们现在的首要行动仍是采取预防措施和控制公共卫生，即有纪律的遵守标准作业程序（SOP），包括保持人身距离、高度维持个人卫生（尤其是用水和肥皂洗手），以及在公共场所、拥挤和封闭的地方戴口罩、聊天时拉开距离。”

他指出，目前马国疫情仍受控制，卫生部和其他机构也在继续努力遏制冠病的传播，这非常需要整个社会的合作，以便能够一同阻断任何突变类型的病毒传播。

根据卫生部的资料显示，截至8月15日，西瓦甘加感染群共有45宗确诊病例，分别分布在吉打、玻璃市和槟城3州的6个县，已有6025人接受检测。

西瓦甘加感染群的零号病人为，从印度西瓦甘加回来的扁担饭店东主，他是在7月28日确诊，由于回国后没有遵守居家隔离的程序，导致多人确诊，吉打4区正实施针对性加强行管令（TEMCO）。

另外，截至8月15日，柔佛乌鲁地南感染群共有10人确诊，所有患者也已康复出院。