更多研究显示戴口罩有效阻挡病毒通过飞沫传播

（早报讯）更多研究显示，戴口罩有效阻挡病毒通过飞沫传播。

一项近日发表在美国《科学进展》杂志上的研究显示，戴口罩可有效阻挡病毒通过飞沫传播，其中N95口罩效果最佳。

据新华社报道，美国杜克大学的研究人员通过激光影像分析发现，阻挡飞沫效果最佳的口罩是一线医务人员常用的无呼吸阀N95口罩。此外，外科口罩和聚丙烯医用防护口罩也显示出很好效果。手工制作的棉口罩也可有效阻挡日常说话产生的飞沫喷出，但头巾和围脖并不能很好地阻挡飞沫。

研究人员利用激光发射器、柱面透镜、手机摄像头和纸盒组成一个简易测试装置。测试者分别不戴口罩和戴不同材质口罩对着纸盒中激光束形成的截面说同一句话，说话产生并透过口罩（戴口罩的情况下）喷出的飞沫会在激光照射下呈现为闪烁的光点，并被手机摄像头记录下来。研究人员随后对这些小光点数量进行计算和分析。影像显示，戴N95口罩后被记录下的光点最少，也就是说，喷出的飞沫最少。

研究人员菲舍尔说，开发这套低成本简易测试装置的目的是希望其他研究者可利用这些极易获得的部件测试各种口罩材料等，寻找防护效果最佳的口罩。

研究人员说，该研究也表明，除了打喷嚏和咳嗽，人们即便日常说话也会有飞沫喷出，导致病毒随之传播。在当前的新冠疫情中，有效疫苗和治疗新冠的药物尚未问世，而戴口罩已经被证明是一种简单易行且有效的防护方法。如果人人佩戴口罩，99%的飞沫传播可被阻挡。