南非放宽封锁措施 多数经济活动可恢复

（早报讯）南非将在当地时间周一（17日）午夜放宽封锁措施，该措施将从原来的第三级别降至第二级别，并移除对经济活动的大多数剩余限制。

据中通社报道，南非总统拉马福萨警告，南非疫情虽然出现缓解迹象，但随时可能反弹，民众须对此保持高度警惕，且不可“自满大意”。拉马福萨在对全国的每周例行讲话中说，从周一午夜开始，随着经济活动增加，人与人接触机会增多，病毒传播风险也在增加，如果放松防疫措施，之前的努力将前功尽弃。

第二级别措施包括餐饮场所在遵守卫生条例下可恢复营业，但晚上10时至凌晨4时的宵禁维持不变，人们也仍须在公共场所戴口罩。

拉马福萨说，过去三周里南非疫情出现缓解迹象，日增确诊病例由高峰时的一万多起下降至约5000起。在这种情况下，南非进一步放松管控，加大重启经济的力度，以恢复遭重创的民生，但不能就此认为，南非已经战胜了疫情。

他说，欧洲和其他地区一些国家在放松管控和重启经济后，疫情出现反弹，南非必须对此保持高度警惕，不能重蹈覆辙，“自满大意是我们目前面临的最大威胁”。

拉马福萨呼吁民众继续严格遵守防疫规定，包括在公共场合戴口罩、勤洗手、保持社交距离，保持良好卫生习惯，尽量减少不必要聚会，尽可能居家办公等。

南非累计冠病确诊病例达58万7345起，累计死例1万1839起，累计治愈47万2377起。