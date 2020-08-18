美进一步制裁华为 更多企业纳入实体清单

（早报讯）美国商务部进一步收紧对中国华为公司获取美国技术的限制，并将此前未收录的华为38家附属公司列入制裁“实体清单”，以阻止华为通过第三方规避美国技术出口禁令的做法。

美国之音报道，美国商务部长罗斯周一（17日）发表声明说：“就在我们对其（华为）获取美国技术进行限制的同时，华为及其附属机构通过与第三方合作，利用美国技术破坏美国的国家安全和外交政策利益。此次多管齐下的行动体现出，我们继续致力于遏制华为这种做法的能力。”

美国商务部工业和安全局（BIS）新增的38个与华为有关联的“实体”分布于亚洲、非洲、欧洲、中东和拉丁美洲地区的21个国家，除了华为技术的海外分部外，还涉及华为云（Huawei Cloud）、华为“开放实验室”（Huawei OpenLab）以及华为收购的以色列网络公司Toga。美国针对华为的实体清单上的机构数量已经增加到了152家。

为了防止实体清单上这152家华为及其关联机构获取基于美国技术和设备的“外国生产的直接产品”（foreign-produced direct product, FDP），美国商务部工业和安全局扩大了适用此限令的技术交易范围，使其包括这些实体生产、购买或订购的任何部件、组件或设备的生产和开发过程中使用的美国设备和技术，也就是说，美国以外的任何企业若要向清单上的某个实体提供使用美国软件或设备制造的产品，都必须取得美国商务部的许可证。

另外，工业和安全局将相关交易的适用范围扩大到华为实体作为购买方、中间收货人、最终收货人、或终端用户的所有交易。