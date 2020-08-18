柔大臣建议往返新马罗厘司机做拭子检测

（早报讯）马来西亚柔佛州务大臣哈斯尼说，每天载运货物和粮食往返马新的罗厘司机，只需测量体温即可通关，但基于近期出现几起冠病病例，他建议中央政府强制罗厘司机进行鼻喉拭子测试（Swab Test）。

星洲网及东方网报道，哈尼斯周二（18日）为马来西亚合作社委员会与回教徒养鸡财团商机配对活动致开幕词时表示，新马两地唇齿相依，当政府一宣布行动管制令，新加坡总理李显龙即刻联系马国，希望两地粮食与货运的进出口持续进行。

他说，作为好邻国，马国当时承诺各货运罗厘能继续进出马新边境，而罗厘司机只需测量体温即可通关。他解释，马国考虑这么做，是因为马新两国昨天首日落实周期性通勤安排（PCA）和互惠绿色通道（RGL）政策，往返者都需做鼻喉拭子测试，而为防疏漏，更全面防疫，罗厘司机也同样需检测。

他坦言，政府为防疫而封锁马新边界，柔州政府对于当地经济所受的冲击感到震惊，柔州经济无法承受再一次实行行管令带来的冲击。

他透露，根据马国统计局，在行管令期间，柔州失业的人数达3万9000人，若加上在新加坡工作被裁退的人力，柔州失业人数可达10万人。

“不管喜欢与否，这次疫情突显柔佛的经济成长十分依赖新加坡，每天有20至25万的马来西亚人越堤工作，其中7万至8万人是骑摩哆往返、5000人是以汽车代步，每天川行往返马新的巴士则多达3000至4000次。”

他强调，一次的防疫措施对柔州造成的经济破坏已经足够，柔州必须做好防疫工作，免得再次落实行管令。