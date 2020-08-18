马国近2000间咖啡店因冠病疫情关闭

（早报讯）冠病疫情严重打击传统咖啡店、餐馆和酒楼，自3月18日实施行动管制令，到现在的复原期行动管制令，马来西亚有2000的咖啡店或茶室倒闭，另有数百间的酒楼被迫结业。

星洲网报道，马新咖啡茶业联合总会会长何子孟说，根据该会的调查显示，在近两万间会员咖啡店中，有10%或2000间咖啡店因冠病疫情导致生意量大幅度减少而被迫结业。

他指出，自3月18日起，有70%的会员无法营业，剩下的30%也只能以半开放的方式做生意，而他们的生意额平均只有30%。“在复原期行管令期间，由于必须保持安全距离，本来20张桌子的店，如今剩下10张、10张桌子的变成五六张。在租金、薪金、人手及经济不景气的多重打击下，许多咖啡店和餐馆纷纷倒闭。

此外，他说，很多顾客依然对堂食没有信心，因此该会劝告业者必须全面遵守标准作业程序，让顾客安心堂食。

雪隆姑苏慎忠行餐饮业公会会长林德来表示，自行管令实施以来，有数百间酒楼餐馆倒闭。

他指出，冠病疫情对业者而言只有一个“惨”字。之前的宴会订单全部被取消，又没有接到新订单。“在无法支付租金、薪金、水电费和清洁费下，许多业者被迫关闭。”

他表示，和行管令之前相比，现在酒楼的宴会生意额少了80%，目前剩下的只有几桌的生日和满月，白天就是依赖做生意的老板们上门用餐。打工一族很少。晚上也很少顾客出来酒楼用餐，使到业者遭受严重打击。

他说，之前有一些店主愿意减租两三个月，但是他们也不能长期提供酒楼业者这样的援助，“这是全球面对无法预料的灾难，我们现在只能走一步、看一步，希望疫情快点过去，让百业回复正常，人人有饭吃。”