英国将取消卫生局 创建新合并卫生机构

（早报讯）英国将取消负责应对公共卫生紧急事件的英国公共卫生局，并将其许多功能与政府的接触者追踪服务合并为一个新机构，称为“国家卫生防护研究所”（National Institute for Health Protection）。

公共卫生局此前负责管理传染病暴发，是英国卫生系统的基石。英国卫生部长汉考克说：“国家卫生防护研究所将承担一个单一而艰苦的任务，以保护人们免受对该国卫生的外部威胁；外部威胁如生物武器、流行病以及当然还有传染病。互联网提供商TalkTalk的前首席执行官，即接触者追踪服务的现任负责人哈丁（Dido Harding）将执行新的研究所。

据路透社统计，英国因冠病遭受了5万5534起额外死例，与其他遭受重创的欧洲国家，如意大利和西班牙相比，其疫情持续时间更长，传播范围更广。

公共卫生局此前遭谴责未在疫情初期加强检测力度，并在病例增加时抛弃了广泛追踪接触者的计划。该局也被指在初期几乎未与当地卫生官员分享任何关于确诊病例的感染地区。一些卫生官员指责数名部长将自己的过错归咎于公共卫生局。公共卫生局是由前任保守党政府于2013年创建的，当时政府从英国国民保健制度中划出了许多公共卫生责任。

国家卫生防护研究所将从明年春季开始运作。