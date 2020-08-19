特朗普遭米歇尔批评后发出一连串推文反击

（早报讯）美国总统特朗普在民主党全国代表大会被前第一夫人米歇尔·奥巴马狠批后，特朗普隔天发出一连串推文回击，还指“我入主白宫多亏了奥巴马和拜登”。

据报道，米歇尔星期一（18日）在民主党全国大会首日晚间万众期待的视频致开幕词时直言，让特朗普当总统是个错误的选择，她呼吁选民让拜登拯救经济，终结特朗普所造成的乱局。

特朗普星期二早上才回击猛攻，批评米歇尔的丈夫奥巴马，以及曾担任奥巴马两任副手的拜登。特朗普写道：“拜托有个人去跟米歇尔·奥巴马解释一下，如果不是你的丈夫奥巴马做过的好事，特朗普也不会在这儿，在这栋漂亮的白宫里。”

特朗普还说，“回顾历史，奥巴马拜登团队对H1N1瘟疫做出的回应被认为软弱无力、可悲的。看看民调，那真的很糟。唯一的区别就是，他们有腐败假新闻媒体的丹书铁券！”

特朗普批评奥巴马拜登政府是历史上最腐败的政府。“其中一个事实是他们监控我的竞选活动被抓个正着，是我国历史上最大的政治丑闻。这叫叛国，以及其它。谢谢你非常客气的话啊米歇尔！”

特朗普在疫情导致数百万人失业前，不断夸耀美国经济有多强大。现在他重申情势正快速改善。他说：“我的政府和我创造了任何国家历史上最强劲的经济表现，改变了走向，拯救了数百万人命，现在将把经济打造得更强大、超越以往。”

“工作机会涌进，那斯达克指数已经创下新高纪录，其馀的都会跟着来。坐下来看好！”

美国总统大选将于11月3日登场，民调显示，拜登目前支持率领先特朗普。共和党将在下周的全国代表大会提名特朗普角逐连任。